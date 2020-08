Director revela logo y primer afiche de "The Batman"

El director Matt Reeves reveló este jueves el logo y el primer afiche que tendrá su nueva película "The Batman", inspirada por el icónico superhéroe de DC Comics.

Como es usual, el cineasta compartió el material gráfico a través de su cuenta en Twitter, donde acostumbra hacer revelaciones sobre el proyecto en que está trabajando.

La imágenes llegaron en la previa a la realización del esperado evento DC Fandome este fin de semana, instancia virtual en la que se revelarán las principales novedades en torno desarrollo de contenidos vinculados a los personajes de la reconocida editorial, tanto en el cine como en la televisión y las viñetas.

Este es el tuit de Matt Reeves que sorprendió a los fanáticos:

Excited to share the very first look at our official #TheBatman logo, and some very cool additional #DCFanDome artwork by the amazing @jimlee — see more of #TheBatman at the #DCFanDome global event in the Hall of Heroes this Saturday, 8/22! #TheBatman #DCFanDome #ForTheFans pic.twitter.com/ApfngNbyor