Warner Bros. también retrasó el estreno de "The Batman"

"The Batman", de Matt Reeves, sin duda es uno de los proyectos más esperados de Warner Bros. para los próximos años. Pero tal como ya ocurrió con "Wonder Woman 1984", se convirtió en otro más de los estrenos retrasados por la pandemia del coronavirus.

La película que tendrá a Robert Pattinson como Bruce Wayne se esperaba originalmente para el 25 de junio de 2021, pero de acuerdo con Variety ahora llegará a los cines el 1 de octubre de 2021, postergando 4 meses su aparición en las salas.

Esto tiene que ver principalmente con el hecho de que la mayoría de las producciones audiovisuales han tenido que postergar sus producciones debido a la expansión del COVID-19, esto además de que los cines se mantienen cerrados lo que obligó inevitablemente a mover la calendarización de estrenos a todos los estudios grandes.

El director Matt Reeves adelanta material gráfico y hace anuncios sobre "The Batman" en Twitter.

A eso se sumará la postergación de otras películas de Warner Bros. vean pospuestas sus apariciones públicas, como la precuela de "Los Soprano", que lleva por título "The Many Saints of Newark" que se movió del 25 de septiembre de 2020 al 12 de marzo de 2021.

"The Flash", curiosamente, se adelantó un mes para debutar el 2 de junio de 2022, en vez del 1 de julio, como originalmente se había pensado. Mientras que "Shazam 2" llegará siete meses después de lo presupuestado, al saltar del 1 de abril de 2022 al 4 de noviembre de ese año.

Los únicos estrenos grandes de Warner Bros. que hasta ahora se mantienen inamovibles son "Tenet", de Christopher Nolan, para el 17 de julio y la secuela de "Wonder Woman" para el 14 de agosto.