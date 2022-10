Director de The Batman prepara colección de películas con galería de villanos de DC Comics: ¿Quiénes las protagonizarán?

El director Matt Reeves, responsable de The Batman, actualmente se encuentra trabajando en una colección de películas inspiradas por villanos de DC Comics, más específicamente las fuerzas opositoras del Hombre Murciélago.

El cineasta responsable de una de las mejores películas inspiradas por cómics de los últimos años le está sacando provecho al acuerdo de múltiples años que firmó con Warner Bros., sobre todo pensando en que se trata de proyectos que se están gestando aparte de la serie con The Penguin junto a Colin Farell.

Los nuevos proyectos serán largometrajes y la idea es que no sea solo uno, sino que varios los que se vayan desarrollando a la vez.

Matt Reeves | ¿Qué películas hará el director? ¿Qué villanos las protagonizarán?

Según lo que reportó The Hollywood Reporter, la exploración que busca hacer Reeves es "establecer mejor a los personajes y hacerlos más oscuros, con figuras que van desde el Espantapájaros hasta Clayface y el Profesor Pyg".

"Todos esos proyectos están en etapas muy tempranas de gestación", indicaron en el reporte.

Como el estado de desarrollo aún ronda sus primera etapas, obviamente no hay mayor información sobre el potencial casting o un número más certero de proyectos que estén en desarrollo. Eso sí, Reeves está trabajando tanto con guionistas como directores para potenciar los proyectos.

El director ya ha trabajado con personajes como The Riddler, The Joker y el mismo The Penguin, pero también ha manifestado previamente por otros villanos como Mr. Freeze.

Aparte de estos proyectos, Matt Reeves ya tiene confirmada la dirección de una secuela de The Batman, con Robert Pattinson de vuelta para convertirse en Bruce Wayne.