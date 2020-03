Warner Bros. finalmente posterga el estreno de "Wonder Woman 1984"

"Wonder Woman 1984" se mantenía firme en su fecha de estreno para junio próximo por lo menos hasta la semana pasada, incluso a pesar de que muchos de los blockbusters hollywoodenses suspendieron sus estrenos debido a la pandemia por el coronavirus.

Pero este martes se confirmó que la película protagonizada por Gal Gadot y dirigida por Patty Jenkins moverá su debut de junio hasta agosto, dadas las actuales circunstancias en que la mayoría de los cines permanecen cerrados por la cuarentena.

El presidente de Warner Bros. Motion Picture Group Toby Emmerich indicó por medio de un comunicado que "cuando le dimos luz verde a WW 1984 fue con todas las intenciones de que se viera en una pantalla grande y estamos entusiasmados al anunciar que llevaremos la película hasta los cines el 14 de agosto".

"Esperamos que el mundo sea un lugar más seguro y saludable para ese entonces", añadió el ejecutivo.

Jenkins también se sumó al anuncio con una publicación en Twitter en la que aseguró que "creemos en el poder del cine".

"En estos tiempos terribles, cuando los dueños de cines están luchando como tantas otras personas, recalendarizamos nuestra película", añadió.

We made Wonder Woman 1984 for the big screen and I believe in the power of cinema. In these terrible times, when theater owners are struggling as so many are, we are excited to re-date our film to August 14th 2020 in a theater near you, and pray for better times for all by then pic.twitter.com/85ykQ8x6NE