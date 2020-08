Confirman que el evento DC Fandome tendrá dos partes

La organización DC Fandome reveló que el evento global online ahora se vivirá en dos tandas para ofrecer "la mejor experiencia posible a los fans", ante la nutrida cantidad de invitados con que contará el evento.

La primera jornada tendrá lugar el 22 de agosto y fue bautizada como "DC FanDome: Hall of Heroes", mientras que la segunda instancia será conocida como "DC FanDome: Explore the Multiverse", quedando fijada para el próximo 12 de septiembre y para la que prometen que "los fans podrán crear su propia aventura".

"DC FanDome: Hall of Heroes" partirá este sábado a las 10:00 am hora del Pacífico (PDT) / 13:00 horas de Chile, momento para el que los fans se verán transportados a "un mundo épico diseñado personalmente por Jim Lee, con programación especial, charlas y revelaciones exclusivas de una amplia gama de películas, series de TV, juegos, cómics y más".

El itinerario con novedades se extenderá por ocho horas y estará disponible para el público de todo el mundo, con la posibilidad de verlo hasta tres veces en un periodo de 24 horas.

Luego, "DC FanDome: Explore the Multiverse" se vivirá el sábado 12 de septiembre, a las 10:00 am hora del Pacífico (PDT) / 14:00 horas de Chile. Para ese momento los usuarios podrán crear su propio cronograma y será on demand, lo que permitirá armar su propia experiencia única, a través de la herramienta bautizada como “scheduler”, que comenzará a funcionar en una fecha a anunciar próximamente.

Gran parte del contenido que los fans pudieron ver en las distintas islas estará alojado aquí, y los fans podrán verlo en cualquier momento durante ese plazo de 24 horas.

DC Kids FanDome también se lanzará el sábado 12 de septiembre, en un sitio separado, especialmente diseñado para los niños: DCKidsFanDome.com

DC FanDome estará disponible en todas las plataformas, incluyendo para dispositivos móviles (además del formato para computadoras de escritorio).