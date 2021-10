En DC FanDome se presentó el segundo tráiler oficial de The Batman con Robert Pattinson como protagonista.

DC FanDome | The Batman tiene increíble nuevo tráiler y con un vistazo más profundo a The Riddler y Catwoman

Y finalmente llegó. En el final del evento por straming DC FanDome, se presentó el segundo trailer oficial de The Batman, lo nuevo de Warner Bros y que cuenta con Robert Pattinson como el hombre murciélago y dirigida por Matt Reeves.

Pattinson, Reeves y Zoe Kravits (Catwoman) presentaron el tráiler luego de un diálogo entre ellos en el final del evento, y los fanáticos pueden quedar conformes, ya que se mostraron varias nuevas imágenes de la película.

Con un Batman más oscuro que nunca, en el adelanto también se pueden ver las primeras imágenes de Andy Serkis como Alfred, un acercamiento más profundo al papel de Colin Farrel como El Pingüino, y un poco más de The Riddler, el misterioso villano que reencarnará el actor Paul Dano y será le principal enemigo de Batman en esta película.

The Batman cuenta con Robert Pattinson como Bruce Wayne, Zoe Kravitz como Catwoman, Jeffrey Wright como James Gordon, Paul Dano como The Riddler, Colin Farrel como The Pinguin y Andy Serkis como Alfred Pennyworht.

La fecha de estreno de The Batman está anunciada para el 4 de marzo de 2022. Revisa a continuación el tráiler de la película anunciado hoy en DC FanDome: