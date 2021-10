Ya terminó la espera para los fans de cómics y el cine, y es que este sábado finalmente se realizará la segunda versión de DC FanDome online, evento de novedades, tráilers y contenido exclusivo de DC.

La transmisión llegará a todo el planeta y contará con actores del universo DC como Melissa Benoist (Supergirl), Robert Pattinson (The Batman) y Dwayne Johnson (Black Adam), entre muchos otros que serán participes del evento.

Entre varias novedades, se espera un nuevo trailer de The Batman, vistazo exclusivo a Black Adam y también el primer adelanto oficial de Peacemaker. Además, habrá noticias para las series de TV y HBO Max y sobre videjuegos y cómics.

¿Cuándo es DC FanDome 2021?

El evento DC FanDome está programado para este sábado 16 de octubre y tendrá una duración de 4 horas. Revisa los horarios según tu país:

- Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México: 12:00hs

- Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y Chile : 13:00hs

- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 14:00hs

- Estados Unidos: 13:00hs (zona ET) / 10:00hs (zona PST)

- España: 19:00hs

¿Dónde ver en vivo DC FanDome 2021?

La transmisión de DC FanDome es totalmente gratis y lo podrás ver en DCFandome.com. Además, el evento será transmitido en vivo por streaming en YouTube y Twitch Oficial.

Sigue a continuación EN VIVO el evento DC FanDome 2021:

¿Quiénes serán los invitados y paneles de DC FanDome 2021?

DC FanDome tendrá adelantos y vistazos exclusivos a una serie de contenidos y personajes del mundo DC. Entre ellos, estarán los artistas Ezra Miller (The Flash), Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Matt Reeves (The Batman), James Gunn (The Suicide Squad), Dwayne Johnson (Black Adam), John Cena (Peacemaker), Jason Momoa (Aquaman), Melissa Benoist (Supergirl), Zachary Levi (Shazam) y muchos más.

Revisa a continuación el video con todos los invitados de DC FanDome 2021: