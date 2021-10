Se acerca el día que todos los fanáticos de DC esperan, porque este sábado 16 de octubre llega DC FanDome 2021, el evento virtual que una vez más dará la bienvenida a los fans de todo el mundo para que se sumerjan en el DC Multiverse y celebren a las estrellas y creadores de sus películas favoritas, series, juegos, cómics y mucho más.

DC FanDome contará con una reunión inigualable de elencos y creadores detrás de las producciones favoritas del público e incluirá noticias de última hora, avances y anuncios exclusivos, imágenes nunca antes vistas, conversaciones reveladoras y más sorpresas.



¿A qué hora, cómo y dónde ver DC FanDome 2021?

DC FanDome 2021 será un evento totalmente gratuito de cerca de cuatro horas de duración que se podrá ver de forma online en DCFanDome.com o mediante streaming en plataformas como Twitch, YouTube, Facebook y Twitter.

Comenzará a las 10.00 AM PT. Revisa el horario de inicio en Latinoamérica y España a continuación:



Horario por país

- Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11.00 horas

- Perú, México, Ecuador, Colombia y Panamá: 12.00 horas

- Bolivia, Venezuela, Paraguay, Puerto Rico y República Dominicana: 13.00 horas

- Chile, Argentina, Brasil y Uruguay: 14.00 horas

- España: 19.00 horas

La transmisión en vivo estará subtitulada en 12 idiomas: árabe, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, español y chino tradicional. En tanto, el contenido presentado incluirá traducciones siempre que sea posible.

¿Qué se anunciará en DC FanDome 2021?

Los anuncios incluyen trailers, adelantos y detrás de escenas de producciones como The Batman, The Flash, Batwoman, Supergirl, Legends of Tomorrow, Stargirl, Peacemaker, Aquaman: King of Atlantis, Caballero de la Noche, Injustice, Catwoman: Hunted y mucho más.

