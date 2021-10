Buenas noticias llegan para los fans de DC Comics. Esto porque Warner Bros. anunció la llegada de DC FanDome 2021, el evento que reunirá todo el material exclusivo sobre los personajes, series y películas.

Este evento, estilo ComicCon ya debutó el año pasado con mucho éxito en medio de la pandemia, por lo que este 2021, se realizará nuevamente para anunciar las nuevas novedades de la marca de superhéroes.

Algunas de las noticias que tiene preparado FanDome, es el tráiler de Peacemaker, serie spin off de The Suicide Squad, el que además, contará con el regreso de John Cena. Otra de las novedades es el nuevo tráiler de The Batman protagonizada por Robert Pattinson.

Algunas de las figuras que estarán presente son Dwayne The Rock Johnson, Jason Momoa, Robert Pattinson, Zoë Kravitz y hasta Pierce Brosnan, quien será Dr. Fate en Black Adam.

¿Cuándo y a qué hora es DC FanDome 2021?

Este evento online de DC Comics está programado para este sábado 16 de octubre y tendrá una duración de 4 horas. Revisa a continuación el horario según tu país:

- Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México: 12:00hs

- Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y Chile: 13:00hs

- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 14:00hs

- Estados Unidos: 13:00hs (zona ET) / 10:00hs (zona PST)

- España: 19:00hs

¿Dónde se podrá ver?

La transmisión de este esperado evento se podrá ver en DCFandome.com, completamente gratis. Además, será trasmitido en vivo por las páginas oficiales de YouTube y Twitch.

Revisa el tráiler oficial de DC FanDome a continuación: