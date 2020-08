Confirman extenso listado de invitados para el gran DC Fandome

La organización del gran evento DC Fandome revelaron el extenso listado de invitados con que contará el evento a realizarse el próximo 22 de agosto, por 24 horas de corrido.

De partida, la instancia contará con los protagonistas de las principales adaptaciones cinematográficas de DC Comics: Robert Pattinson (The Batman), Gal Gadot (Wonder Woman 1984), Zachary Levi (Shazam), Dwayne Johnson (Black Adam), Ezra Miller (The Flash) y Margot Robbie (The Suicide Squad).

En materia de las adaptaciones televisivas de The CW, Grant Gustin y Candice Patton aparecerán en representación de "The Flash"; Caity Lotz y Matt Ryan de "Legends of Tomorrow"; Tyler Hoechlin y Elizabeth Tulloch de "Superman and Lois"; Javicia Leslie de "Batwoman"; Nicole Maines de "Supergirl" y Cress Williams de "Black Lightning".

El mapa del evento DC Fandome.

Por el lado de DC Universe, "Doom Patrol" aparecerán Abigail Shapiro, April Bowlby, Matt Bomer y Diane Guerrero. Los actores de "Titans" también estarán presentes, encabezados por Brenton Thwaites y la serie animada de "Harley Quinn" marcará presencia de la mano de Kaley Cuoco y Giancarlo Esposito.

"Stargirl", que saltará de DC Universe a The CW, llegará con su elenco al evento, liderado por Brec Bassinger. Además Brandon Vietti y Greg Weisman, showrunners de "Young Justice", también se unirán a la fiesta.

Pero en DC Fandome no sólo se hablará de adaptaciones cinematográficas y televisivas, sino que además pondrá el foco en el material de origen de todo esto: los cómics. De ahí que en el line up figuran reconocidos autores como Neil Gaiman, Scott Snyder, Tom Taylor, Tom King, Brian Michael Bendis, G. Willow Wilson, Geoff Johns, Cecil Castellucci, Grant Morrison, James Tynion IV y Kami Garcia, entre otros.

���� Most ���� Epic ���� Lineup ���� Ever ���� Free for all fans globally to join for 24-hours only on August 22 at https://t.co/SyKFjcIr1y. #DCFanDome pic.twitter.com/lyDGcomCdk — DC (@DCComics) August 7, 2020

Además estarán los ilustradores Jim Lee, Amanda Conner, Nicola Scott, Jason Fabok y Trevor Hairsine.

La cuota de nostalgia la pondrá la presencia de Val Kilmer, quien fue Bruce Wayne en "Batman Forever", y Lynda Carter, la Wonder Woman de la serie de los setentas.