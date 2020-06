DC Comics y Warner Bros. tendrán su propia convención virtual para presentar novedades

DC Comics y Warner Bros. anunciaron este martes que a falta de eventos como la Comic Con de San Diego, ellos tendrán su propia convención para hacer una revisión de sus títulos y también anunciar novedades sobre las próximas adaptaciones, tanto televisivas como cinematográficas.

Se trata de lo que han descrito como una megaexperiencia virtual, que fue bautizada como DC FanDome, a la que los fanáticos pordrán acceder de manera gratuita a partir de las 13:00 horas (hora local de Chile) del próximo sábado 22 de agosto de 2020.

La iniciativa global promete transportar a los fanáticos al interior del Multiverso DC con primicias de WB sobre videojuegos, películas, TV y cómics.

Tanto actores como creadores se darán cita para hablar del tras bambalinas de películas y series, entre las que se incluyen: "Aquaman", "Batman", "Batwoman", "Black Adam", "DC Legends of Tomorrow", "DC Stargirl", "DC Superhero Girls", "Suicide Squad", "The Flash", "Harley Quinn", "Young Justice: Outsiders", el esperado SnyderCut de "Justice League", "Los jóvenes titanes GO!", "Lucifer", "Doom Patrol", "Pennyworth", "Black Lightning", "SHAZAM!", "Supergirl", "Superman & Lois", "Titans", "Watchmen" y el debut definitivo de "Mujer Maravilla 1984".

El anuncio asegura que "DC FanDome es el lugar para enterarse —antes que nadie— de anuncios y noticias antes que nadie, para ver material exclusivo y para aventurarse en mundos especialmente diseñados para entretener a todos, desde los fans más extremos de las películas y las series de TV, los jugadores de videojuegos y lectores de cómics hasta las familias y los niños".

Así será el evento DC FanDome organizado por DC Comics y Warner Bros.

El evento estará dividido por secciones y en el epicentro de todo estará "El salón de los superhéroes", que ofrecerá una programación especial, paneles de discusión y contenidos nuevos de una gran variedad de películas, series de TV y videojuegos, disponibles en varios idiomas, como alemán, coreano, chino, español, francés, inglés, italiano, japonés, portugués (brasileño) y ruso.

A eso se suman otros cinco mundos satelitales adicionales:

- DC WatchVerse: Este es el lugar para tomar asiento y congregarse con el resto de la audiencia virtual en el mundo. Aquí tendrás acceso a contenido imperdible de alrededor del mundo. Habrá de todo: paneles de discusión, pietaje nunca antes visto con los actores, creadores y equipo detrás de cámaras de las películas, series de TV y videojuegos de DC.

- DC YouVerse: Aventúrate en este mundo —en donde los FANS son las estrellas— para ver los contenidos más asombrosos creados por el resto de los usuarios de alrededor del mundo, incluido, tal vez, el tuyo.

- DC KidsVerse: ¿Necesitas una forma de entretener a tus niños por varias horas? Tenemos la opción ideal: este es un mundo especialmente creado para eso, al que puedes acceder directamente desd www.DCKidsFanDome.com. Aquí encontrarás una variedad amplia de activaciones familiares especialmente pensadas para los fans más pequeñitos.

- DC InsiderVerse: Un mundo basado en la creatividad, en el cual varios artistas legendarios de DC —acompañados de Jim Lee, director creativo de DC; Walter Hamada, presidente de producciones cinematográficas basadas en DC. y Greg Berlanti, productor ejecutivo y creador de DC TV Arrowverse— darán la bienvenida a los fans al con un video introductorio a los básicos del DC Multiverse. Después de eso podrás ir tras bambalinas con las mentes maestras que dan vida a DC en todas sus formas, desde cómics impresos hasta videojuegos, programas de TV, películas, parques de diversiones, productos oficiales de consumo y mucho más.

- DC FunVerse: Expande tu experiencia en el DC FanDome a las redes sociales y acumula imágenes que podrás compartir con tus amigos. Entra a nuestro lector electrónico de cómics, crea tu versión de la armadura dorada de MM84 y del Batimovil con los kits hazlo tú mismo. Además, habrá souvenirs digitales y una tienda en línea repleta de mercancía oficial… incluidas algunas ediciones limitadas exclusivas.

DC Fandome se realizará el sábado 22 de agosto de 2020, a las 13:00 horas y se extenderá por 24 horas.