La película de Teen Wolf ya está oficialmente en producción y anunció la llegada de un nuevo miembro del reparto que interpretará al hijo de uno de los protagonistas de la saga original.

La nueva cinta que continuará la historia de Scott y sus amigas trata sobre nuevos sucesos que afectarán a los habitantes de Beacon Hill.

“Una luna llena se eleva en Beacon Hills, y con ella ha surgido un mal aterrador. Los lobos están aullando una vez más, pidiendo el regreso de los banshees, los hombres coyotes, los perros del infierno, los kitsunes y todos los demás cambia formas de la noche. Pero solo un hombre lobo como Scott McCall (Posey), que ya no es un adolescente pero sigue siendo un alfa, puede reunir nuevos aliados y reunir a amigos de confianza para luchar contra lo que podría ser el enemigo más poderoso y letal al que se han enfrentado”, señala la sinopsis oficial.

¿Quién se suma a la serie como el hijo de Derek Hale y quiénes anunciaron su regreso?

Vince Mattis aparecerá en Teen Wolf: The Movie como Eli Hale, el hijo de 15 años del personaje de Tyler Hoechlin. Pero eso no es todom ya que ian Bohen, quien actualmente participa en la serie Superman & Lois de The CW, también regresará a la película como Peter, junto con Khylin Rhambo quien retoma el rol de Mason Hewitt.

La serie también sumó a nuevos personajes: Nobi Nakanishi como el diputado Ishida y Amy Lin Workman como Hikari Zhang.

Todos los actores anteriores se unen a los miembros del reparto anunciados anteriormente Tyler Posey, Holland Roden, Shelley Hennig, Crystal Reed, Orny Adams, Linden Ashby, JR Bourne, Colton Haynes, Ryan Kelley, Melissa Ponzio y Dylan Sprayberry.