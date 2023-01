Teen Wolf regresó este viernes a la pantalla con su esperada película, la cual trae de regreso a Scott McCall y sus amigos a Beacon Hill para enfrentar la batalla más importante de sus vidas.

La cinta, que ya está disponible en Paramount+, reveló que pasó con el grupo de héroes tras el final de la serie de MTV el año 2017, culminado con una terrible perdida para todos.

¡ATENCIÓN! SPOILERS A CONTINUACIÓN, SI AÚN NO HAS VISTO LA PELÍCULA TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO

La esperada cinta mostró a Nogitsune, un poderoso enemigo que amenaza con destruir toda la paz que han conseguido para la ciudad. En el momento más triste e inesperado de la cinta, Derek Hale (Tyler Hoechlin) se sacrifica para salvar a los suyos.

El héroe durante la batalla final, logra ganar tiempo para distraer a el villano para que Parrish lo vuele con fuego infernal. Sin embargo, el noble acto le cuesta la vida. Cerrando así la historia de uno de los personajes más importantes de la saga de Teen Wolf.

Sobre la decisión de terminar así la historia del personaje, Jeff Davis le reveló a TVLine que para hacer la película hay que "correr grandes riesgos y contar una gran historia”.

Hoechlin, es productor de la cinta, por lo que siempre supo que ocurriría con su personaje. “No lo habría hecho sin la bendición de Tyler”, dice Davis.

“Lo llamé un día y le dije: ‘Oye, ¿y si hiciéramos un gran final para Derek, un final sacrificial y heroico? ¿Te gustaría?’ Y él dijo: ‘Sí, hablemos de eso’. Estaba realmente involucrado en eso, así que no fue solo mi elección, también fue parcialmente suya. ¡Así que échale la culpa a él también!”