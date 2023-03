Stranger Things es una de las series más populares de Netflix, la cual logró captar la atención de todos sus suscriptores. Ahora, la producción tendrá una secuela en formato obra de teatro llamada Stranger Things: The First Shadow. Revisa los detalles a continuación.

¿Cuándo y dónde ver Stranger Things: The First Shadow?

Según indica Deadline, la obra se podrá Phoenix Theatre del West End londinense a finales de año.

¿Cuál es la sinopsis de Stranger Things: The First Shadow?

La descripción señala lo siguiente.

“Hawkins, 1959: una ciudad normal con preocupaciones regulares. El auto del joven Jim Hopper no arranca, la hermana de Bob Newby no se toma en serio su programa de radio y Joyce Maldonado solo quiere graduarse y largarse de la ciudad. Cuando llega el nuevo estudiante Henry Creel, su familia descubre que un nuevo comienzo no es tan fácil… y las sombras del pasado tienen un alcance muy largo. Traído a la vida por un equipo creativo ganador de múltiples premios, que lleva la narración teatral y el arte escénico a una dimensión completamente nueva, esta nueva y apasionante aventura lo llevará de regreso al comienzo de la historia de Stranger Things, y puede contener la clave para el final”.

Tras el anuncio de la obra, sus creadores emitieron un comunicado por la noticia.

"Estamos más que entusiasmados con Stranger Things: The First Shadow. Colaborar con el brillante Stephen Daldry ha sido nada menos que inspirador, y Kate Trefry ha escrito una obra que es a la vez sorprendente, aterradora y conmovedora. Conocerás a nuevos y entrañables personajes, así como a otros muy familiares, en un viaje al pasado que sienta las bases para el futuro de "Stranger Things". Nos morimos por contarte más sobre la historia, pero no lo haremos, es más divertido descubrirlo por ti mismo. ¡No puedo esperar a verlos nerds en Londres"!

¿Cuándo se estrena Stranger Things 5?

Aun no hay fecha de estreno oficial pero lo más probable es que sea en 2024.