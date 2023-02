Uno de los éxitos recientes del streaming es la serie de Netflix Sex Education, que desde su primera temporada enamoró a millones de fanáticos que rieron y se emocionaron con la historia protagonizada por Asa Butterfield (Otis) y Emma Mackey (Meave).

Pero la historia que partió como un estudiante que daba consejos de responsabilidad sexual a sus compañeros, y que fue mutando a una comedia adolecente, ha sufrido con la pérdida de varios actores de cara a su cuarta temporada.

Y esta jornada uno nuevo confirmó que no sigue en Sex Education a través de su Instagram en caso de existir una quinta temporada.

¿Quién deja Sex Education?

El actor Ncuti Gatwa, quien da vida a uno de los protagonistas de la serie, Eric, anunció su despedida del personaje de Sex Education.

Eric es el mejor amigo de Otis y es un personaje más que relevante en la producción británica; reveló en su Instagram la noticia de que no continúa tras terminar las grabaciones de la cuarta temporada.

Gatwa ya grabó la cuarta temporada junto a Asa Butterfield, donde según se ha dicho vivirán una nueva aventura lejos de Mordale. Pero al despedirse del personaje, diciendo en sus redes "Adiós para siempre bebé. Gracias por todo lo que me enseñaste", deja la duda si la serie termina o en caso de existir un nuevo ciclo ya no será parte.

En la nueva temporada que se presume llegará durante 2023, otro personaje que tendrá una baja participación es Maeve; mientras que nuevos actores se han sumado a la serie para suplir las ausencias ya confirmadas.

¿Qué pasa con la quinta temporada?

Tras las palabras del actor Ncuti Gatwa, que los motivos de su alejamiento de la serie podrían ser su nuevo rol como Doctor Who, dejan en condicionante si habrá una nueva temporadas tras la cuarta que llegará próximamente.

Lo cierto es que aún no se ha confirmado ni hay noticias de una nueva extensión de la serie, y la despedida del personaje de Eric podría significar que no se renovará; o al menos confirma que él ya no será parte de la historia.