Sex Education sufrirá grandes cambios en su cuarta temporada debido a la salida de numerosos personajes que no participarán en la nueva entrega. Por lo mismo muchos se preguntan si Ncuti Gatwa retomará el papel de Eric en los nuevos capítulos luego de que se anunciará que protagonizará la nueva Doctor Who.

En las últimas semanas, se ha revelado que distintos miembros del elenco no regresarán: Patricia Allison (Ola), Tanya Reynolds (Lily), Simone Ashley (Olivia) y Rahkee Thakrar (Emily Sands) son los primeros actores que confirmaron que no regresarán a la serie.

“No soy parte de la nueva serie. Realmente no puedo hablar de por qué”, dijo Thakrar al periódico británico Daily Star Sunday. “Pero estoy muy orgullosa del programa y agradecida de haber sido parte de algo tan importante. No hay nada malo en la Sex Education”.

Mientras que Patricia Allison hizo el anuncio durante una aparición en el programa de radio del Reino Unido Breakfast With Yinka and Shayna Marie.

“Absolutamente me ha encantado estar en Sex Education… pero desafortunadamente, no me uniré al equipo para la temporada 4”, reveló. “Han surgido otras oportunidades. Lo he estado haciendo durante tres años, y realmente me ha encantado”.

¿Estará Eric en la cuarta temporada de Sex Education ?

Afortunadamente para los fans, Varierty confirmó que el nuevo Doctor Who sí será parte de los nuevos capítulos.

Sex Education estrenará su cuarta temporada el 2023.