Sex Education tendrá una cuarta temporada, sin embargo, uno de los estudiantes de Moordale High favoritos por los seguidores de la ficción, no regresará para los nuevos capítulos.

La serie regresó el pasado 17 de septiembre con su nueva temporada tras un break de 19 meses. En esta nueva historia los estudiantes de Moordale se rebelan contra su nueva directora autoritaria, interpretada por la actriz de Girls Jemima Kirke.

El final de la temporada 3 dejó en el aire el destino de los personajes. Ahora que Moordale Secondary ha cerrado sus puertas debido a la falta de financiación. Las parejas principales del programa también están en crisis.

Maeve y Otis finalmente confesaron sus sentimientos, pero poco después Maeve se fue para una oportunidad de estudiar en Estados Unidos. Eric rompió con Adam después de darse cuenta de que quería explorar su propia identidad sin su novio.





¿Qué personaje no estará en la cuarta temporada de Sex Education?

Patricia Allison, quien ha interpretado a Ola desde la primera temporada confirmó que no regresará para la nueva entrega del drama juvenil.

El personaje debutó en la mitad de la primera temporada de la serie como un posible interés romántico de Otis (Asa Buttefield), en donde establecieron una relación al final de la primera entrega, la cual se rompió a comienzo de la segunda. Sin embargo siguieron siendo amigos.

Tras esto Ola inició una relación con Lily (Tanya Reynolds) convirtiéndose en uno de las parejas favoritas de la serie.

La actriz hizo el anuncio durante una aparición en el programa de radio del Reino Unido Breakfast With Yinka and Shayna Marie.

“Absolutamente me ha encantado estar en Sex Education… pero desafortunadamente, no me uniré al equipo para la temporada 4”, reveló. “Han surgido otras oportunidades. Lo he estado haciendo durante tres años, y realmente me ha encantado”.

Allison reveló que fue una decisión difícil. "Creo que tengo que despedirme en algún momento, lo cual es un poco triste, pero vendrán otras cosas", expresó.