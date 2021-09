Hace solo algunas horas se estrenó en Netflix la tercera y más reciente temporada de Sex Education, la exitosa producción británica que sigue la vida de Otis y sus amigos, quienes se ven enfrentados a las dificultades típicas de un adolescente que comienza su vida sexual.

La última entrega de la serie debía responder algunas incógnitas que dejó la segunda temporada. En concreto, los fans necesitaban saber que pasaría entre Otis y Maeve, Eric y Adam, y Jean y Jakob.

Sin entrar en detalles, para no dar spoilers, se puede decir que la tercera temporada respondió algunas de las dudas, pero está claro que hay muchas otras que todavía necesitan respuesta.

Por eso, los fans ya se están preguntando si habrá una cuarta temporada de Sex Education.



¿Habrá temporada 4 de Sex Education?

Netflix todavía no ha confirmado si habrá una cuarta temporada de Sex Education. Pero considerando que aún hay asuntos por resolver, lo más probable es que sí la haya.

Aunque, eso no ha detenido al servicio de streaming para cancelar otras exitosas series como The Society, Anne With a E, Cursed, Grand Army, Teenage Bounty Hunters y otros títulos.

Pero el caso de Sex Education es diferente. Las serie ha sido una de las más exitosas del último tiempo y lo más probable es que la plataforma continúe exprimiendo dicho éxito. En caso de que así sea, es probable que ocurre dentro de un año, así que paciencia.

Si todavía no los has visto, revisa los dos tráiler disponibles de la tercera temporada de Sex Education a continuación: