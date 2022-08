Uno de los personajes de la serie de Netflix anunció que no será parte de los nuevos capítulos. Revisa aquí quién es.

¡Otra más! Actriz confirma que no regresará a la cuarta temporada de Sex Education

Una nueva baja tendrá la cuarta temporada de Sex Education. Este lunes, uno de los personajes de la exitosa serie de Netflix confirmó que no regresará a su papel para los nuevos episodios.

Es así como esta partida se suma a la reciente salida de las actrices Patricia Allison como Ola y Tanya Reynolds como Lily.

La tercera entrega debutó en septiembre de 2021, luego de una larga espera de 19 meses, y tuvo a los estudiantes de Moordale High enfrentándose a una nueva directora autoritaria.

Si bien el final de temporada dejó en el aire el destino de los personajes debido a que la escuela cerró por falta de financiación, las parejas de la producción también están pasando por momentos difíciles.

Otis y Maeve se confiesan sus sentimientos, pero ella debe irse a Estados Unidos; Eric y Adam terminan luego de que el primero se diera cuenta que quiere explorar su identidad; Jean con un bebé en camino; Aimee descubre el feminismo y Jackson se enamora.

Sex Education 4 | ¿Qué personaje no regresará a la cuarta temporada?

Rakhee Thakrar, quien interpretó a la profesora de inglés Emily Sands, anunció que no estará presente en la cuarta temporada de Sex Education.

La noticia se dio a conocer en un reporte de The Radio Times UK, que recopiló declaraciones de una entrevista con The Daily Star, sin embargo, no se revelaron las razones de su partida.

"No soy parte de la nueva serie. Realmente no puedo decir por qué. Pero estoy muy orgullosa del programa y agradecida de haber sido parte de algo tan importante. No hay nada malo en Sex Education".

Sex Education 4 todavía no tiene fecha de estreno en Netflix, pero se sabe que su rodaje comenzará durante los próximos meses.