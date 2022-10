Sex Education, la exitosa producción de Netflix, se encuentra preparando su esperada cuarta temporada, sin embargo, la nueva entrega será diferente a las anteriores ya que se enfrenta a grandes cambios dentro del elenco.

Cuatro miembros del elenco confirmaron su salida de la producción: Simone Ashley, Tanya Reynolds, Patricia Allison y Rakhee Thakrar, quienes interpretaron a Olivia, Lily, Ola y Ms. Sands no estará en la nueva temporada. Pero eso no es todo, ya que Emma Mackey, quien interpreta a Maeve, entregó detalles sobre su personaje que no alegrarán a sus fans.

¿Estará Maeve en la cuarta temporada de Sex Education?

Mucho se rumoreó sobre la continuidad de la actriz en la nueva entrega luego de que en distintas entrevistas expresó que su continuidad en la serie no se extendería por mucho más. Sin embargo, la producción confirmó su regreso, pero no en su totalidad.

Emma Mackey en conversación con Radio Times señaló que no participará constantemente de la trama debido a lo que ocurrió con Maeve al final de la tercera entrega. "¡Se siente muy familiar! Y es un poco más esporádico porque tenemos más personajes", explicó. "Así que hay... no estoy en esto tan consistentemente.

Luego agregó: "Pero ahora estamos en medio de la filmación, y estoy emocionado de estar de vuelta. Y sí, estoy intrigado por saber qué va a pasar, porque tampoco lo sé. También me estoy enterando como vamos juntos, ¡así que será divertido!"

Al final de la tercera temporada Maeve se fue a vivir a Estados Unidos para buscar nuevas opciones académicas. En los nuevos capítulos la enamorada de Otis tendrá un nuevo tutor interpretado por la estrella de Schitt's Creek, Dan Levy.

La sinopsis completa de la temporada 4 dice: "Tras el cierre de Moordale Secondary, Otis y Eric ahora enfrentan una nueva frontera: su primer día en Cavendish Sixth Form College. Otis está nervioso por establecer su nueva clínica, mientras que Eric reza por haber ganado. No volveremos a ser perdedores. Pero Cavendish es un choque cultural para todos los estudiantes de Moordale: pensaban que eran progresistas, pero esta nueva universidad es otro nivel.

Por otra parte Maeve se encuentra en EE.UU viviendo su suelño y estudiando en la prestigiosa Universidad de Wallace "siendo instruida por el autor de culto Thomas Molloy. Otis suspira por ella, mientras se adapta a no ser hijo único en casa, o el único terapeuta en el campus".