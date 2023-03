Con "Daredevil: Born Again" Matt Murdock se une al UCM de Marvel, revisa a continuación las primeras imágenes reveladas.

¡Matt Murdock está de regreso! Daredevil: Born again revela sus primeras imágenes

Una de las series más esperadas por los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel es la de Daredevil y es que luego de que la serie protagonizada por Charlie Cox fuera cancelada en Netflix, no supimos más de la historia y el personaje hasta que se sumó oficialmente a Marvel Studios y se nos presentó al personaje en Spider-Man: No Way Home en 2021 como en abogado de Peter Parker en la cinta.

“Daredevil: Born Again” oficializará la llegada de personaje al UCM luego de su breve aparición en “She Hulk: Attorney at Law”.

Reveladas las primeras imágenes

El Hombre sin Miedo retorna a la pantalla chica de mano de Disney, con una historia que continuará luego de los hechos ocurridos en la serie Echo, en dónde veremos a Kingpin nuevamente, luego de lo ocurrido en la breve aparición en Hawkeye.

La serie actualmente se encuentra en rodaje en la ciudad de Nueva York nos revela las primeras imágenes y podemos ver a Charlie Cox encarnar nuevamente a Matt Murdock.

En la imágen que podrás ver a continuación se puede ver al abogado junto con Nikki M. James, actriz que se sumará como un nuevo personaje a la serie que se estrenará en Disney+.

La imágen se tomó el pasado viernes 17 de marzo y fue compartida por la revista People, pero no es la única ya que diversas personas se encuentran compartiendo en redes sociales más fotografías y videos de lo que sería el rodaje de la serie.

“Daredevil: Born Again” contará con la participación de Charlie Cox, Vicent D’Onofrio y Jon Bernthal como Kingpin y The Punisher respectivamente, se espera que la serie se estrene en algún punto de 2024 en la plataforma de Disney.