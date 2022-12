Daredevil: Born Again, es el nombre de la nueva serie de Daredevil que está desarrollando Disney+ y que se espera que llegué a la plataforma en 2024. Aparte del retorno de Charlie Cox como Matt Murdock también se encuentra confirmado el retorno de Wilson Fisk con Vincent D’Onofrio a quién vimos en la serie de Hawkeye.

¿Jennifer Walters en Daredevil?

En una entrevista con Metro, portal de noticias, Charlie Cox se refirió a una posible aparición de Tatiana Maslany como She Hulk en la nueva serie de Daredevil, en donde el actor aseguró que le gustaría que la actriz apareciera en la serie.

Recordemos que Daredevil apareció en la serie de She Hulk que se estrenó en agosto en Disney+.

“No es ningún secreto que soy un gran admirador de Tatiana y que la diversión que tuvimos en She Hulk fue una de las mejores que he tenido como ese personaje”, mencionó.

“Creí que ella era increíble como Jennifer Walters, y yo sería un gran… sin duda un defensor de que apareciera en nuestro programa si está libre, disponible y dispuesta y todas esas cosas. Así que me encantaría que eso sucediera. No tengo idea si eso es posible”, agregó.

Más apariciones

En esa misma línea, el actor expresó que le gustaría ver más crossovers ahora que Daredevil se cambió de Netflix a Disney+ ya que cuando se encontraban en la plataforma de Netflix no había oportunidad de contar con cameos de otros personajes de Marvel en la serie.

“Yo no sé nada. No he leído nada de ningún guión. Así que no lo sé. No tengo idea. Pero lo único que es divertido en el futuro para el programa de Daredevil es que, por supuesto, cuando estábamos en Netflix, no tuvimos la oportunidad de tener cruces que no fueran los personajes que sabíamos que teníamos en ese mundo de Netflix Marvel”, explicó.