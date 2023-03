¡The Punisher está de regreso! Jon Bernthal se suma a Daredevil: Born Again

Una vez más Netflix se une con Marvel Studios para nuevas producciones cinematográficas, tales ‘Daredevil: Born Again’, la cual contará con un elenco lleno de estrellas, siendo un nombre en particular el que ha dejado muy felices a los fans de los super héroes: Jon Bernthal, quien retornará como The Punisher o también llamado Frank Castle. Conoce más información a continuación.

Según lo que indica The Hollywood Reporter, el intérprete volverá a las pantallas para rencarnar al personaje Punisher en la serie sobre Daredevil. Una producción de Marvel Studios que planea continuar y seguir con las apariciones de las apariciones de Cox como Matt Murdock en Spider-Man: No Way Home y She-Hulk, además del personaje de D’Onofrio como Kingpin en Hawkeye.

Sin duda un gran reparto de icónicos papeles que la romperá en esta nueva producción.

Eso sí, es importante que esto no se interprete como un mensaje de que todos los actores de las series de Marvel emitidas por Netflix que presentaron a Cox como Daredevil y Bernthal como Punisher llegarán al Universo Cinematográfico de Marvel.

Aquella información, la corrobora el mismo medio de comunicación, donde indica que Deborah Ann Woll (Karen Page) y Elden Henson (Foggy Nelson) no serán parte de esta nueva producción del MCU.

Hasta el momento, no se sabe aún si Marvel Studios decidirá por otros actores que den vida a los amigos de Matt o simplemente esos personajes no figurarán en Born Again.

¿Cuándo se estrena Daredevil: Born Again y cuántos capítulos tendrá?

La serie tiene su estreno al rededor de 2024 y contará con 18 episodios.