Daredevil se ha convertido en un personaje comodín para rellenar las series y películas del Universo Cinematográfico de Marvel. Además, es uno de los personajes más querido por los fans, el cual además tendrá su propia serie por streaming. Eso sí, existen muchas dudas si el personaje aparecerá en un cameo en Deadpool 3. Para esa inquietud, su interprete, Charlie Cox dio a conocer si será una realidad esa participación.

¿Qué dijo Charile Cox sobre la aparición de Daredevil en Deadpool 3?

Tras la confirmación de Hugh Jackman como Wolverine, los rumores indicaban que varios personajes tendrían un cameo en Deadpool 3, siendo, Matt Murdock, un papel interesante que podría participar en la cinta.

Sin embargo, el actor Charlie Cox desmintió que haya sido contactado por Marvel para grabar algunas escenas para Deadpool 3.

“Oh, Dios, ¿qué dije otra vez? Oh, sí, dije eso en Alemania, ¿no? Puedo decirte ahora que definitivamente no estoy en Deadpool 3. Si termina siendo cierto, sin darme cuenta he estropeado algo. Si no lo es, los fanáticos que están emocionados por algo que digo terminarán decepcionados”, explicó el actor para el medio TechRadar.

Es un hecho, Daredevil no estará en Deadpool 3.

¿Los fans se molestarán? Eso se podrá ver con el tiempo cuando se masifique la noticia. Mientras estaremos atentos a las decisiones que realice Marvel Studios.

¿Cuándo se estrena Deadpool 3 en la pantalla grande?

La película tendrá su lanzamiento en Estados Unidos, el día 8 de noviembre de 2024.

¿Cuál es el elenco de Deadpool 3?

Su elenco principal es el siguiente:

Ryan Reynolds

Personaje : Wade Wilson / Deadpool

Hugh Jackman

Personaje : Wolverine

Lewis Tan

Personaje : Shatterstar