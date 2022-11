El actor Harrison Ford de 80 años reveló que Indiana Jones será la última película que encarnará al legendario arqueológo en sus grandes aventuras. La cinta que está cerca de estrenarse ha causado comentarios y rumores sobre si Ford será reemplazado por otro actor más jóven que él.

¿Será reemplazado Harrison Ford en Indiana Jones?

No, Harrison Ford no será sustituido por ningún actor más joven para la saga Indiana Jones. Así lo manifestó el director James Mangold en un mensaje de Twitter, desmintiendo otros rumores como la mala acogida de Indiana Jones 5 en los pases de prueba, los cuales, según dice el cineasta, aún no se realizan. "Mira Paulo, al final eres tú el que decide a quien creer, si a trolls anónimos llamados 'basement dweller' y 'doomcock' o al director de la película. Nunca nadie reemplazará a Indiana Jones. En ningún guión. En ninguna escena. Ni se ha planteado", concluye Mangold.

James Magnold será quién sustituye a Steven Spielberg en la nueva cinta como director. Durtante este tiempo han surgido muchos comentarios o fake news de que el protagonista, Harrison Ford sería sustituido por una 'Indy' femenina o que el guion escrito por Phoebe Waller-Bridge no habría tenido un buen recimiento por parte del público que, supuestamente, ya habría visto el film.

¿Cuándo se estrena Indiana Jones 5 en cines?

La cinta llega a los cines el 30 de junio de 2023.

¿Cuál es el reparto de Indiana Jones 5?

Esta nueva entrega cuenta por supuesto que Harrison Ford, como también con Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones y Olivier Richters.

¿Harrison Ford se retira de la actuación?

Para nada, la salida de la saga de Indiana Jones, no significa que el actor de 80 años no debute más por la pantalla, ya que Ford tiene otros proyectos como participar en el Universo Cinematográfico de Marvel en Captain America: New World Order que se estrena el 1 de mayo de 2024 encarnando al nuevo general Thunderbolt Ross.