Harrison Ford sufre accidente en las filmaciones de Indiana Jones 5

El actor Harrison Ford se vio en la obligación de alejarse del set de Indiana Jones 5, después de que sufrió una lesión en su hombro en pleno set de la esperada película.

Ford se tomó un receso de las filmaciones para evaluar el tratamiento que seguirá para hacerse cargo del daño.

En tanto, el director James Mangold continuará con la agenda de producción aún sin contar con Ford.

Según indicó un vocero de Disney, "en el momento de ensayo una escena de combate, Harrison Ford presentó una lesión que involucró su hombro. La producción continuará mientras se evalúa el curso apropiado para su tratamiento, y el programa de filmación se reconfigurará según sea necesario en las próximas semanas".

Hasta el momento se desconoce el alcance de la lesión que tiene Ford, pero esta no es la primera vez que se ha dañado mientras está haciendo una película. Cuando trabajaba en Indiana Jones and The Temple of Doom se dañó severamente la espalda y durante el rodaje de Star Wars: The Force Awakens sufrió un trauma en su pierna.

A eso se suman los múltiples accidente aéreos a los que ha sobrevivido en los últimos años.

Los detalles de la trama de Indiana Jones 5 se mantienen en secreto, en tanto que su estreno está proyectado para el próximo 29 de julio de 2022, tras sufrir múltiples retrasos en su producción incluso antes de la pandemia.

La nueva película llegará casi 15 años después del estreno de la última entrega de la saga, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, y a cuatro décadas del debut de la original, Raiders of the Lost Ark.