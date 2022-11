Queda menos para el estreno de Indiana Jones 5. La película fue rodada en países como Inglaterra, Escocia, Italia y Marruecos. Con tantos paísajes podemos deducir una nueva aventura para el mítico arqueólogo intepretado por Harrison Ford, quién comentó por qué quiso seguir interpretando al personaje en esta última cinta que da fin a la querida franquicia.

¿Por qué Harrison Ford decidió realizar Indiana Jones 5?

“Simplemente pensé que sería bueno ver una (película) en la que Indiana Jones estaba al final de su viaje”. “(Era) si apareciera un guión que sintiera que me daba una forma de extender el personaje”, explicó Harrison Ford en conversación con el medio Empire.

Hace poco el actor comentó las razones de su decisión en seguir interpreteando al personaje que regrasará para esta quinta entrega de Indiana Jones. En esta ocasión, el largometraje no será dirgido por Steven Spielberg si no que por el cineasta James Mangold.

Con su edad, es posible imaginar que el cuerpo ya no rinde como en sus años de juventud, así mismo explicó Ford, que a pesar de aceptar el rodaje del film, este no fue para nada sencillo.“La filmación fue dura, larga y ardua”, comentó el actor que se lesionó durante la producción de la película. “Pero estoy muy contento con la película que tenemos”.

¿Qué dijo Harrison Ford sobre Indiana Jones 5?

No existe mucha información sobre el argumento de la película, sin embargo Ford comenta que estará ambientada en Nueva York de los años 60 y que la cinta será muy divertida.“Está llena de aventuras, llena de risas, llena de emoción real. Y es compleja y astuta".

Pero de seguro que no todo será risas, si no que también la despedida del arqueólogo, como el punto clave de la historia, mostrando que el tiempo no pasa en vano ni siquiera para los íconos del cine. De ese mismo modo, su director se refirió al respecto.

“Los problemas que mencioné sobre la edad de Indy no eran cosas que pensé que se estaban abordando en el material que se estaba desarrollando en ese momento. Había chistes de ‘viejos’, pero el material en sí no se trataba de eso. Para mí, cualquiera que sea tu mayor responsabilidad, debes volar directamente hacia eso. Si tratas de fingir que no está ahí, terminas recibiendo hondas y flechas todo el camino”, dijo James Mangold.

¿Cuándo se estrena la cinta Indiana Jones 5?

La película se estrena por la pantalla grande en junio de 2023.

