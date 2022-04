El actor es parte de la producción aunque no se ha revelado la identidad de su personaje.

Por estos días Mads Mikkelsen se luce en los cines como el villano de Animales Fantásticos 3: Los Secretos de Dumbledore, mientras en streaming acapara miradas con el debut de Justicieros en Netflix. Pero el sueco también está en medio de las filmaciones de lo que será Indiana Jones 5 y acaba de hacer un anuncio que eleva las expectativas para los más fanáticos seguidores del arqueólogo cinematográfico.

Aparentemente, Mikkelsen fue reclutado para interpretar al villano de la entrega que traerá al arqueólogo cinematográfico interpretado por Harrison Ford.

Y lo que anduvo insinuando el alabado intérprete es que no solo está encantado de participar en la película, sino que la producción está tomando un cariz que recordará el espíritu de las películas originales sobre el aventurero personaje, echando por la borda lo que fue El Reino de la Calavera de Cristal.

Mads Mikkelsen | ¿Qué dijo el actor sobre Indiana Jones 5?

En conversación con The Hollywood Reporter, Mads sostuvo que "(Raiders of the Lost Ark) fue una de mis películas favoritas, y rezumaba ese período dorado de las series de la década de 1940, y eso también está en la quinta película".

De acuerdo con lo que ha visto hasta ahora en la producción, Mikkelsen postuló que "regresan en gran medida a la primera y segunda película y obtienen esa sensación original, el Indy original, algo denso y épico".

El actor parece optimista, mientras se encuentra al servicio del director James Mangold para crear la entrega. En tanto, Indiana Jones 5 tiene proyectado su debut para 2023.