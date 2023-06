Indiana Jones 5 pone fin a la historia de la franquicia. A solo días de su estreno en cines, el film es la primera película que no fue escrita por George Lucas ni dirigida por Steven Spielberg, ya que el responsable de la cinta es James Mangold, y su éxito determinará si hay posibilidades de más producciones o un spin-offs protagonizado por Helena Shaw, el personaje de Phoebe Waller-Bridge. Tras rumores y especulaciones, Mangold reveló el futuro de la saga.

¿Hay spin-off de Indiana Jones? La quinta entrega está a días de su estreno

Durante una reciente conversación con Variety, le preguntaron a James Mangold si había hablado con Disney y Lucasfilm sobre una posible película sobre Helena Shaw: “No me interesa. Me niego. Simplemente, no puedo hacerlo. La cantidad de tradición y Easter eggs (Huevos de Pascua) y el servicio de fans comienza a volverse antitético a cualquiera de estas cosas en cierto punto. Ya no es contar historias. Es publicidad a gran escala”.

Por otro lado, Kathleen Kennedy, sí que ha revelado en alguna ocasión que están dispuestos a que Indiana Jones tenga spin-offs protagonizados por otros papeles como Helena Shaw. Ya que dijo que eso era: “¡Totalmente posible! Aunque no estamos teniendo ninguna de esas conversaciones en este momento. Solo estamos enfocados en terminar esto con Harrison Ford”.

En conclusión, existen intenciones de crear más películas del universo Indiana Jones, pero lo más probable es que, si hay luz de verde para las cintas, estas no serían dirigidas por James Mangold debido a sus declaraciones.

¿Cuándo se estrena Indiana Jones 5 en cines?

La película llega a la pantalla grande el día 29 de junio de 2023.