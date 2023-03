El animador nacional, Rafael Araneda, fue nombrado por un 'lanza' internacional durante la investigación del Caso Relojes, acorde a lo publicado por el medio Interferencia. Tras esto, el ex conductor de Rojo, alzó la voz para aclarar los rumores en torno a él.

Según reveló el medio, mientras explicaba los procesos del robo y la posterior venta de las joyas, reveló los nombres de la clientela de Estrella Dinamarca, una de las principales vendedoras de joyas ligadas al caso, quien fue detenida por su rol.

“Me consta (que) les vende directamente joyas y relojes a diversas personas reconocidas”, relató el sujeto, para luego agregar: “Entre ellos puedo nombrar a Tonka Tomicic y su pareja Parived; Marcelo Ríos, el tenista; Rafael Araneda, el animador; Esteban Paredes, el jugador de fútbol; Johnny Herrera, también jugador de fútbol; y Jaime Valdés, también jugador de fútbol”.

Rafael Araneda niega acusación

Según lo que señala el reportaje, el entorno del animador no cree en su participación en el caso, ya que él "no tiene interés en relojes o joyas, es un tipo austero y no usa ese tipo de cosas”, recoge el medio.

Asimismo, el animador habló con el medio para desmentir los dichos del 'testigo protegido' y anunciar también acciones legales en su contra.

“Mentir en una investigación judicial entiendo que es un delito grave, qué se denomina como perjurio, y también puede existir calumnia de quienes lo dicen o amplifiquen, por lo tanto, si es necesario, habrá que tomar las acciones judiciales de quién o quiénes intenten manchar mi honra“, manifestó.

La defensa de Marcela Vacarezza en redes sociales

"Todo cae por su propio peso y así será", escribió en sus redes sociales la esposa del animador, publicando la respuesta de Araneda al ser involucrado en el caso.