Pedro Balmaceda Pascal es, sin duda uno de los actores del momento. Tras su exitosa participación en la serie The Last of Us, The Mandalorian, y ahora, el western de Pedro Almodóvar “Extraña forma de vida”, el nuevo cortometraje del cineasta español que tendrá al actor chileno junto a y Ethan Hawke como protagonistas, ha dejado en evidencia el gran talento y carisma de nuestro artista nacional. Así mismo, también, se han dado a conocer lindos comentarios de él por parte de sus colegas. Revisa quién es Sarah Paulson y conoce detalles de su amistad con nuestro querido Pedrito.

¿Quién es Sarah Paulson? La icónica actriz es amiga de Pedro Pascal

Si viste American Horror Story, entonces sabes quien es. La intérprete distintos personajes de todas las temporadas de 'AHS' salvo en la 9, 'American Horror Story: 1984'.

Pedro Pascal fue elegido en la revista la Revista Time como una de las personas más influyentes del mundo. La encargada de entregar las razones para ubicar a Pedro Pascal en este listado su amiga más cercana, la artista Sarah Paulson, quien le envió unas emotivas palabras valorando su persona.

“Pedro Pascal es todo el maldito asunto. Lo siento, ninguna otra palabra servirá. Y no soy parcial, a pesar de saber durante 30 años lo que todos ustedes acaban de entender sobre Pedro: no estoy presumiendo, simplemente tuve la suerte de haber tenido su número de teléfono toda mi vida adulta. (Y no, no te lo daré)”, bromeó la intérprete.

En ese sentido, Sarah Paulson enfatizó que Pedro Pascal es “poderoso, conmovedor, hilarante, tonto, capaz de tener las conversaciones más profundas, dispuesto a sujetarte el cabello cuando estás enfermo y tiene los hombros más anchos para apoyarse”.

“No es un producto, es real. Por eso ha aterrizado con tanta seguridad en el cosmos, con una fuerza tan demoledora. En realidad, no es a su forma de Adonis a lo que estás respondiendo. Es la belleza que lleva dentro“, agregó.

Finalmente, Sarah Paulson destacó que la alma interior de Pedro Pascal “es tan brillante que tus ojos simplemente tardan un tiempo en adaptarse. Pero ahora que lo has visto, también lo sabes. Él es todo el maldito asunto“, cerró.