A pesar de que se muestre una especie de desorganización en DC Studios, en realidad, el estudio de producción se encuentra en un proceso de remodelación para seguir adelante con nuevos proyectos, entre ellos, The Penguin, la serie sobre el Pingüino que se presentará como un spin-off de la cinta The Batman, protagonizado por Collin Farrell, quien presentó una actuación deslumbrante en el film.

¿Qué se sabe sobre la serie The Penguin, el spin off de The Batman?

Hace tiempo, se indicó que el rodaje de la serie comenzaría a inicios de 2023, no obstante, existe una actualización de The Film & Television Industry Alliance (FTIA) que confirma los planes de grabación en la fecha dicha anteriormente. A pesar de que existan ajustes en DC, la producción sigue adelante y desarrollará su filmación en Nueva York.

De hecho, esa actualización sostiene que este programa será “un spin-off de The Batman, descrito como una serie ‘tipo Scarface’ sobre el surgimiento del personaje del Pingüino. El Pingüino, también conocido como Oswald Chesterfield Cobblepot, es un elegante jefe de la mafia y uno de los principales villanos de Batman”.

Por el momento existen reportes que nos confirman que la producción no ha muerto. Pero no solo existen detalles de grabación si no que hay rumores que señalan el argumento de la serie como una historia que vela en profundidad al personaje y su historia familiar.

De acuerdo a The Illuminerdi, la serie del Pingüino tendrá a su figura materna como un papel relevante, la mamá del villano quien se presentará como una mujer que tiene una relación estrecha con su hijo y aunque intentará controlarlo lo querrá mucho.

Sin embargo, el desequilibrio de Francis se comenzará a notar dentro de sus primeras etapas y perdiendo el control de su vida.

Por el momento, no existen novedades sobre el reparto oficial de la serie. Lo único que ya es de público conocimiento es la incorporación de Cristin Milioti, que interpretará a Sofia Falcone, la hija de Carmine Falcone (John Turturro), que luchará con el Pingüino por el control de la ciudad.