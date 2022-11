El villano tiene una nueva producción spin off.

The Penguin, la secuela de Batman, ya definió la línea de tiempo en donde ocurrirá la serie

Batman es uno de los súper héroes más queridos de DC Comics. Diversas producciones han surgido del universo narrativo del caballero de la noche. Últimamente HBO Max señaló una nueva serie centrada en uno de los villanos de Ciudad Gótica. The Penguin (El Pinguino) será uno de los proyectos donde Colin Farrel volverá a encarnar al personaje que vimos en The Batman.

¿Cuál es la línea temporal de The Penguin, la secuela de Batman?

En estos momentos The Penguin producida por Warner Bross se encuentra en fase de preproducción, seleccionando a los actores que compondrán esta historia. Datos concretos son que su guionista y showrunner será Lauren LeFranca.

Una de las grandes dudas es la línea temporal de The Penguin en el universo de Batman. La ejecutiva de HBO Max, Sarah Aubrey, en conversación con Variety señaló lo siguiente.

“Penguin se sentará inmediatamente después del final de The Batman y temporalmente antes de los eventos de la segunda película. El espectáculo saldrá entre las dos películas. Ahora, más allá de eso, es divertido para la audiencia saber que será un puente entre los dos, pero la fecha de lanzamiento real, no estoy en libertad de decirlo. El objetivo de esto es mostrar cómo es la vida de Oz y eso está en las calles de Gotham, tratando de levantarse y volver como solo el Pingüino puede. Como estafador y estratega con sus propias ambiciones. Es un gran ejemplo de tener tiempo durante ocho episodios para contar una historia de personajes de arco más largo con muchos giros y vueltas deliciosos y nuevos personajes. Va a ser sobre Gotham a ese nivel de calle, porque no está volando como lo hace Batman. Todos estamos adoptando eso como una experiencia muy específica para el público”.

Una de las actuaciones más aclamadas de la cinta The Batman estrenada este año 2022 fue la de El Pinguino encarnado por el actor Collin Farrel. Esperamos volver a ver al actor en la pantalla chica dandole vida a este llamativo personaje.