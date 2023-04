La productora cinematográfica Warner Bros. Discovery (Nasdaq: WBD) presentó hoy Max, su nuevo servicio de streaming que presentará un catálogo con diversas producciones. A pesar de que The Last of Us, The White Lotus y Succesion, lograron ser un gran éxito en el sitio de HBO Max, el servicio llega a su fin y regresa con un nuevo sello. Descubre qué sucederá con tu cuenta y con el catálogo de películas y series.

¿Qué pasará con mi cuenta de HBO Max?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer lo que sucederá exactamente con las cuentas y cómo migrarán, pero lo más probable, es que todas sigan funcionando sin problemas.

¿Qué sucederá con el catálogo de MAX?

Según reportes de The New York Times apunta a que Max, mezclará los contenidos de HBO Max, como los de Discovery+, siendo esto una apuesta por competir contra otros gigantes como Netflix y Disney+.

Además, el sitio será el destino de las películas de Warner Bros., los Max Originals, el universo DC, el mundo mágico de Harry Potter, una amplia oferta de contenidos infantiles y una destacada programación sobre gastronomía, hogar, realities, estilo de vida y documentales de marcas líderes como HGTV, Food Network, Discovery Channel, TLC, ID y muchas otras.

Algunos títulos son: Una serie de comedia Max Original derivada de The Big Bang Theory; la precuela de "Game of Thrones", HBO Original, llamada A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight; Fixer Upper: The Hotel, de Magnolia Network; Survive the Raft, de Discovery Channel; el Max Original Peter & the Wolf de Bono; Rick and Morty: The Anime de Adult Swim; Lost Women of Highway 20, de Investigation Discovery; Tiny Toons Looniversity, de Cartoon Network, y Love & Translation de TLC.

"Desde los más grandes superhéroes a los campeones de la vida real; desde los dramas que impactan en nuestra cultura al entretenimiento que influye en los gustos; desde los reinos fantásticos a los mundos más reales, Max ofrecerá una gama de opciones inigualable", comentó JB Perrette, President & CEO, Global Streaming & Games, Warner Bros. Discovery. "Esta nueva marca señala un cambio importante, pasando de dos productos más ajustados, HBO Max y Discovery+, a nuestra oferta de contenidos y propuesta al consumidor más amplias. Mientras cada producto ofrecía algo para algunas personas, Max tendrá una amplia gama de opciones de calidad para todos”.