Hace apenas dos años se lanzó la plataforma de streaming HBO Max, y este año la compañía Warner Bros. Discovery tiene nuevos planes para la plataforma tanto en la cartelera como en el nombre y logo.

Según los ejecutivos de de Warner pretenden que con este cambio cada mes se sumen más de 40 títulos nuevos, incluidos estrenos de temporadas de series y programas de TV. Conoce a continuación los importantes cambios que tendrá la plataforma de streaming.

¿Cuál es el cambio que tendrá la plataforma de streaming HBO Max?

El servicio de streaming HBO Max pasará a llamarse desde este 23 mayo “Max” en Estados Unidos, mientras que en latinoamérica este cambió se realizará en primavera. Pero no solo es un cambio de nombre sino que también tendrá un nuevo logo y una nueva cartelera que sumará títulos a la plataforma de Discovery+ y series originales que están en camino.

“MAX” contará con tres planes diferentes, los dos primeros se ajustarán a los precios existentes de HBO Max, por lo que por ahora los usuarios del servicio no verán cambios en sus respectivos pagos. Mientras que el tercer plan llamado “Max Ultimate” contará con hasta cuatro transmisiones simultáneas e incluirá contenido en formato 4K como “Game of Thrones”, “The Last of Us”, “Harry Potter”, “The Lord of the Rings”, “The Dark Knight”, además de todas las cintas de Warner Bros estrenadas durante este año.

¿Cuáles son los estrenos de esta semana en HBO MAX?

Conoce a continuación los estrenos de esta semana en la plataforma de streaming:

14 de abril

#Bringbackalice

¡NOP!

Las vueltas del amor

Las momias y el anillo perdido

16 de abril