Otra serie más de Game of Thrones: MAX confirma "A Knight of the Seven Kingdom"

Pareciera que las novelas escritas por George R.R. Martin, están dando pie a un universo cinematográfico de series, puesto que, la plataforma streaming MAX- la cual une el contenido de Warner Bros. Discovery- dio a conocer el estreno de una nueva producción llamada “A Knight of the Seven Kingdoms”, basada en la en la serie de novelas "Tales of Dunk and Egg". Descubre de qué se trata la ficción a continuación.

¿Cuál es la sinopsis oficial de “A Knight of the Seven Kingdoms”?

La descripción oficial señala lo siguiente.

“Un siglo antes de los eventos de 'Game of Thrones', dos héroes inverosímiles deambulaban por Westeros... un caballero joven, ingenuo pero valiente, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Egg. Ambientada en una época en la que el linaje Targaryen todavía ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha pasado de la memoria viva, grandes destinos, enemigos poderosos y hazañas peligrosas aguardan a estos improbables e incomparables amigos”.

De acuerdo a la sinopsis oficial, esta historia se centrará en dos personajes principales que abordarán el relato de la serie.

Además, cabe indicar que, el autor de las novelas, Martin, escribirá el guion de la serie, junto con Ira Parker, guionista de House of the Dragon. Hasta el momento, aún no se ha anunciado el reparto de la serie.

¿Cuándo se estrena "A Knight of the Seven Kingdoms" en MAX?

No existe fecha de estreno oficial a la plataforma.