El Super Bowl está muy cerca este domingo 12 de febrero se realizará la final número 57 de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y en esta oportunidad se encontraran en el campo de juego “Las Águilas” de Filadelfia vs “Los Jefes” de la ciudad de Kansas. A esta esperada final se le suma el show de medio tiempo que es uno de los espectáculos más esperados del año. Y a continuación en RedCarpet te compartimos qué artista se presentará en el Halftime.

¿Qué artista se presentará en el Halftime del Super Bowl?

Este año en el show de medio tiempo se presentará la cantante Rihanna, todos los ojos durante el Halftime estarán puestos en la intérprete de “Diamonds”. A pesar de que se encuentra inactiva en la música desde 2016 luego de su último disco nombrado “ANTI”, sus shows en vivo y canciones han traspasado fronteras.

Además se espera que Rihanna no se presente sola, y tenga diversos artistas invitados durante el show como Eminen, Shakira entre otros. La actriz, diseñadora y empresaria hace unos días como previa del Super Bowl lanzó una línea de ropa bajo su marca Savage X Fenty inspirada en la gran final, su colección se llama Game Day Collection y cuenta con camisetas, crop tops, gorras y ropa interior.

Otro dato curioso a destacar es que por primera vez en la historia del Super Bowl, Pepsi dejó de ser el patrocinador del espectáculo de medio tiempo, y ahora el trono lo utilizará Apple Music.

¿Qué canciones podría cantar Rihanna en el Super Bowl?

El evento se realizará este domingo 12 de febrero a las 20:30 horas de Chile, y se especula que en esta edición del Halftime Rihanna cante las siguientes canciones: Diamonds, Work, We Found Love, Umbrella y la exitosa canción I love the way you live junto a Eminem.