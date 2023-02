Finalmente, una de las estrellas más grandes de la música se reencontró con los escenarios, después de una larga espera por parte de sus millones de fans, Rihanna, fue la protagonista de la nueva edición del Super Bowl.

La oriunda de Barbados fue la encargada de la presentación musical del espectáculo de medio tiempo, en donde con sus grandes éxitos resumió en aproximadamente 15 minutos sus casi dos décadas de carrera y sus multipremiados 8 álbumes de estudio.

Riri conquistó a los millones de espectadores con un número llenó de conocidos hits, que comenzó con Bitch Better have my money, desde las alturas, con Riri vestida de rojo, mientras sus bailarines estaban de blanco.

El listado de grandes exitos continuó seguido de Where have you been, Only Girl, We Found Love, con un mix de S&M y Rude Boy.

Para luego continuar con Work, Wild Thoughts, Pour it up, Run this Town, Umbrella y cerrando con Diamonds, la artista realizó una presentación con una gran escenografía en donde ella junto a su gran grupo de bailarines cantaban desde las alturas.

¿Dónde ver de nuevo la presentación de RIhanna en el Super Bowl ?

El exitoso show de la artista junto con el partido entre Philadelphia Eagles y Kansas City Chief está disponible en la plataforma de Star+.

¿Dónde ver el Super Bowl en VIVO?

La final de la NFL se transmite a través de ESPN 2 y ESPN Extra en TV este domingo 12 de febrero.

Revisa a continuación la numeración según tu distribuidor de cable

ESPN 2



VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

ESPN EXTRA

VTR: 840 (HD)

DTV: 1621 (HD)

ENTEL: 213 (HD)

CLARO: 473 (HD)

GTD/TELSUR: 853 (HD)

MOVISTAR: 885 (HD)

TU VES: 106 (HD) - 514 (HD)

ZAPPING: 93 (HD)