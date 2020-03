"Ella no es Pinochet": Pamela Díaz habla sobre la ausencia de Patricia Maldonado de la TV

Pamela Díaz llegó esta semana al estudio de "Sigamos de Largo" para conversar de los más diversos temas. Entre ellos estuvo la repentina desaparición de Patricia Maldonado de las pantallas de Mega y del largo tiempo que se ha mantenido alejada de la industria televisiva en general.

En la oportunidad, Díaz aseguró que la salida obligada de la TV que vivió Maldonado "me parece injusto. Creo que cuando la Paty lleva 18 años en Mega, y lo hemos hablado varias veces, una sabe como es la televisión: te van a despedir y no te van a poner bombos ni platillos, ni eso. Pero creo que siempre hay dos miradas en lo que esté pasando".

"Creo que la Paty no es una galla... Sí, a veces es desubicada y ha hecho comentarios que yo tampoco los comparto. Pero sí siento que la forma como fue no me pareció justa. Hasta el día de hoy, yo tengo entendido que nadie se le ha acercado del canal", contó.

Además, Díaz reveló que conversa "harto" con Maldonado y explicó que ella "está sentida. Debe estar un poco triste por la situación, porque igual queda como ella fuera la culpable, si ella no es Pinochet".

"En el momento que pasa esto, yo sé que la Paty ha hecho comentarios que a mucha gente les tocó, que les molestó. Hubo un cambio también de ciertos personajes que sacaron de la televisión. De mucho encontrón, de mucha pelea. Y, seguramente, el canal encontró que la Paty no tenía que estar ahí, pero yo creo que esa no fue la forma".

Al mismo tiempo, planteó que "la Paty podría haber estado en un panel" cuando partieron las protestas por el estallido social y que "no habría sido desubicada. Habría entendido el proceso de que estaba cambiando, tanto para nosotros como feministas que algunas somos, como con lo que estaba pasando en el país".