Pamela Díaz enfrenta a Jorge Zabaleta: "Yo encontré que te desubicaste en un momento"

La Fiera fue la más reciente invitada al programa que conducen por redes sociales Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta, en donde la modelo lo encaró por comentarios que el actor realizó sobre su relación con el animador Jean Philippe Cretton.

En el live Cuento Corto la panelista del Me Late le recordó un comentario que hizo hace algunos meses en su programa "Socios", en donde a raíz del anunció de la relación entre "La Fiera" y el animador de "Yo Soy", el actor bromeó señalando: “Yo dije ‘oh, este conche… ¡Qué ganas de hacerlo levitar a patás en la raja!’”.

“Voy a trasparentar algo. Yo hice este live porque obviamente Pancho me cae muy bien y somos amigos hace mucho tiempo, aunque no nos veamos. Pero somos amigos. Y yo decía igual que heavy, porque este otro es bien desubicado”, comentó Díaz.

Luego le dijo al actor: "Yo estoy en pareja, tú estás en pareja, y yo dije en algún momento ‘le puede hacer ruido a mi pareja que alguien diga ‘te voy a pegar una patá en la raja porque estás…’ No sé, lo vi en Glamorama".

“¿Te acuerdas cuando yo empecé a salir con Jeanphi? Este dijo que, según él, como que yo era su amor platónico, primero era la Kate del Castillo, cosas así, ¿te acuerdas?”.

A lo que Pancho Saavedra le señala que quizás eran cosas que escriben los diarios, a lo que la modelo le señala que ella vio el video "Si lo vi después. ‘Lo levantaría a patás en la raja’. Yo dije ‘este weón está loco’".

Saavedra: “Es que era un dicho de Jorge. A mí me decía ‘te voy a hacer levitar a patás en la raja’. Era un dicho que hacía en (el espacio por Instagram) Socios. Eso”

El actor de Papi Ricky le señaló que él conoce a Cretton hace años, puesto que trabajaron juntos en TVN.

"Bueno, pero ustedes no son amigos”, fue la respuesta de la comunicadora.

“No somos amigos, Pamela. No quiero ser amigo tampoco. No quiero ser amigo a menos que reporte algún rédito económico. Pero así no quiero ser amigo de él. Y te voy a decir una cosa: a mí me cae muy bien, lo tengo en alta estima, incluso lo sigo hasta en Instagram, en ningún caso lo quise ofender ni nada”, respondió Jorge, quien luego agregó: "No es lo mismo leer algo que escucharlo, perdóname. Me sacaron de contexto”

“¡Sí poh Pame! Tú llevas años en esto. Tú eres una veterana en esto. Me extraña que pises el palito con esas cosas”, comentó el conductor de Lugares que Hablan.

“Es más, el lunes hablo con mi abogado. Voy a hablar con Aldo Duque, es mi abogado…” fue la respuesta en modo de broma de Zabaleta.

