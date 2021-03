Jean Philippe cuenta como inició su relación con Pamela Díaz: "Nosotros no nos llevábamos muy bien al principio"

La pareja del momento Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz fueron invitados al segundo capítulo de la nueva temporada de "Podemos Hablar", en donde hablaron acerca de los inicios de su relación.

En uno de los segmentos del programa se le preguntó a los presentes que se pusieran de pie si es que estaban enamorados, a lo que "La Fiera" y el animador de Yo Soy se levantaron de su asiento.

"Estoy enamora, yo me enamoré" indicó el conductor, a quien luego se le pregunto sobre el inicio de su historia de amor con la panelista del Me Late.

"Nosotros no nos llevábamos muy bien al principio, teníamos un dialogo bastante escaso porque somos muy distintos, yo no la entendía a ella y ella no me entendía a mi" indicó Crettón.

A lo que la modelo agregó "Fue en el matinal, cuando Carola (De Moras) y Rafa (Araneda), que ya no están en este canal y les mandamos un beso... sólo a Rafa...en ese momento ellos estaban haciendo viña y nos tocó reemplazarlos"

El ex animador de Calle 7 agrega "No teníamos onda, nada" , continuó señalando que "Empezamos a trabajar harto juntos y hay empezamos a conversar de otra manera, de allí la Pame se separó, después yo me separé y de ahí como que empezamos a pinchar"

Sobre quien dio el primer paso, Pamela le indicó "Di la verdad, tu me invitaste a comer" añadiendo "Fuimos a conversar por el programa, íbamos a hacer juntos el 'Viva la Pipol' y la 'Noche es Nuestra', entonces tiene que haber una mejor relación que un hola y chao"

"Yo de verdad fui para arreglar la cuestión, porque íbamos a trabajar harto juntos" indicó Jean Philippe.