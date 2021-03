Jean Philippe Cretton se sincera: "A 'La 'Fiera' la detesto, Pamela Díaz me encanta"

En el último capítulo de Podemos Hablar, Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz, la pareja del momento, estuvieron presentes en donde entregaron detalles acerca de su relación, en donde el conductor de Yo Soy se refirió a la figura televisiva de su pareja.

En el espacio del programa "Check-in", le consultaron al animador "Es verdad que "La Fiera" te cae mal?" preguntó Julian Elfenbein. Sí, me cae mal, porque encuentro que es un avasalladora, muy pintamonos, muy exagerada y a mi eso me violenta, se cree la muerte... "

"Estoy acá al lado" interrumpió Díaz. A lo que Cretton agrego: " Más no si Pamela Díaz, que ella me encanta, la Fiera la detesto, Pamela Díaz me encanta".

Luego agregó " Hay momentos en los que suelta el personaje", Mientras la modelo continuaba diciendo que estaba presente escuchando todo. "Estoy acá al lado"

"Viste, eso es avasallador, estamos conversando uy tu interrumpes este espacio, lo quebraste".

Tras esto el animador del espacio, le pide a Cretton comparar a "La Fiera" con Pamela Díaz".

"Sobre las fotografías que subieron a sus redes sociales mientras vacacionaban juntos. Cretton señaló "ahora todos me dicen 'te vendiste al sistema, estai con la fiera y te vendiste al sistema' y yo digo que es verdad porque es verdad, ella me obliga subir fotos, a hacer lives".

"De repente estamos en un lugar y yo le digo 'amor si es posible sin historias (de Instagram) acá, 'People, People'" Imitando a Pamela. "Ha sido motivo de discusión hasta el día de hoy, porque no hay espacios de privacidades"

Pamela también confesó que Jean Philippe es el más celoso de los dos, lo que el animador negó, indicándola a ella como la más celosa. "Me dice por ejemplo 'ya habla no más con ella , pero yo no te habló nunca más'" a lo que la panelista del Me Late señaló entre risas "Ni que fuera cabra chica".