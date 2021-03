Doble de Elvis Presley hace sus descargos contra Yo Soy: "Sabía que esta era mi última presentación"

A través de su cuenta de Facebook, el imitador de Elvis Presley, Andrés Serrano habló acerca de su participación en el programa de imitaciones de Chilevisión, Yo Soy, donde manifestó su molestia frente a algunos hechos.

Tras la emisión de su presentación, en donde fue enviado a la gala de eliminación, no logrando pasar a la siguiente fase, el cantante utilizó sus redes sociales para referirse a la situación.

"Sabía que esta era mi última presentación, se los dije a mis cercanos antes de ir, en los fonos escuché en correcto volumen a mis compañeros que cantaron antes y después de la batalla, pero cuando fue mi turno no se escuchaba NADA." comenzó señalando.

"En ese momento decidí dejarlo todo sin importar que no escuchase nada y disfrutar el show por quienes me han apoyado todo este tiempo. Me voy conforme de haber podido mostrar 8 presentaciones pasando por casi todas las etapas de Elvis, no a todos los imitadores se les exige representar todas las etapas de sus artistas, porque las voces van madurando y cambiando con el tiempo". continuó en su relato.

Luego señaló que "me cortaron mi despedida y que Myriam al momento de decir que mi fono no tenía volumen me dijo que debí haber parado la canción, yo le dije que no podía parar por respeto a mis compañeros y que en mi carrera muchas veces he tenido que tocar o cantar de esa manera.

Finalmente agradeció el apoyo que ha recibido recientemente. "Agradezco cada palabra que leo y no duden que seguiré trabajando con más convicción que nunca. He tenido apoyo de mis colegas músicos, cantantes y dobles que admiro mucho y me quedo con eso. Fue un Desafío a corto tiempo al cual me llamaron y me demoré en tomar la decisión porque sabía que podría pasar algo así. No es primera vez que se me cierra una puerta, y cuando así ha sido, se han abierto otras mejores, un abrazo grande y nos vemos pronto!!, concluyó.