"Yo Soy": El fuerte encontrón con "oferta de chuletas" entre Antonio Vodanovic y Cristian Riquelme

El jurado entró en conflicto justo en medio del último capítulo de "Yo Soy", justo cuando enfrentaban el duelo de eliminación que puso frente a frente a los imitadores de Ana Gabriel y Los Vazquez. La cantante Alejandra Lizama hizo el hit “Solamente amigos” de la mexicana, pero su presentación terminó provocando una tensa pugna entre Antonio Vodanovic y Cristian Riquelme.

El actor manifestó se mostró satisfecho con el espectáculo que había ofrecido la participante, explicando que "la actuación que ella hace la encuentro convincente. No tiene la voz tan raspada como nuestra Ana Gabriel que salió segunda en la primera temporada de 'Yo soy'", pero "es mucho más atractivo y le creo más a Ana Gabriel".

Fue entonces que tanto Myriam Hernández como Vodanovic se manifestaron en contra de la apreciación.

Para la cantante de "Huele a peligro" la doble no tenía el vibrato característico de la mexicana, detalle en que fue apoyada por el ex animador del Festival de Viña del Mar.

"Una Ana Gabriel, sin vibrato no es una Ana Gabriel, aunque sea una buena interpretación, pero no me da el personaje", complementó el canoso.

Riquelme no se quedó tranquilo: "te voy a contraargumentar eso -dijo-. Una Ana Gabriel con esa intención creo, a mi juicio, le gana a Los Vásquez, sin lugar a dudas. Los Vásquez está la voz, pero no están los personajes".

Vodanovic iba a lanzar su misil de vuelta, cuando cuando Myriam entró por los palos: "yo no estoy de acuerdo contigo, Cris", sentenció.

Haciendo gala de su poder de interpretación, Riquelme se levantó de su asiento y caminó un poco, aliñando la situación, conteniendo la impotencia agarrándose la cabeza: "Eso es lo que pasa con los jurados", comentaba.

Jean Philippe Cretton, tímido, se mostraba se mostró sorprendido con lo que estaba pasando: "Yo no sé lo que pasa. Estoy sumamente intrigado", dijo. De hecho, después se supo que llegó a pensar que se habían peleado entre los jueces.

Pero finalmente Riquelme optó por concluir el drama con humor. "Yo me molesté un poco. Antonio me ofreció chuletas yo dije no. Mejor no", explicó. En tanto, "Ana Gabriel" fue definitivamente eliminada del programa de talentos.