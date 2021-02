Continúan críticas a Antonio Vodanovic por comentarios inapropiados en sus evaluaciones de "Yo Soy"

El jurado de "Yo Soy" Antonio Vodanovic sigue siendo blanco de de críticas en medio de las emisiones del programa de Chilevisión, sobre todo por sus comentarios ahora en particular a los imitadores de Sandro y Brian Johnson de AC/DC.

En el reciente episodio del espacio, Vodanovic nuevamente centró sus críticas en las características corporales de los participantes. Esta vez apuntó sus dardos primero al doble de Sandro, sobre quien valoró la voz pero cuestionó su estado físico

"Podemos escuchar más a Sandro que verlo", lanzó el compañero de Myriam Hernández y Cristián Riquelme en las evaluaciones.

Tal apreciación comenzó a levantar suspicacias entre los televidentes, pero lo que le valió las duras críticas a su juicio fue cuando arremetió en contra de la performance de Iván Gac, quien sacó al escenario a su versión de Johnson.

"Yo iría a un concierto de Barry White, no sé si iría a un concierto de AC/DC", fue el lapidario comentario de Vodanovic.

Y añadió: "Creo que por aproximación de voz, Brian Johnson da el personaje".

Si bien Gac pudo avanzar a la próxima ronda en la disputa, gracias a la aprobación de Hernández y Riquelme, las redes sociales ardieron con opiniones sobre Vodanovic:

Otra vez Vodanovic criticando el físico de un participante??? Desubicado el hombre... No aprende o no tiene respeto x los participantes? #YoSoyCHV

No puedo creer que Vodanovic diga que el real Fonsi no es "diestro para bailar" caballero use YouTube por último no sea tan ignorante jajajaja #YoSoyCHV