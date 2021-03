Pamela Díaz se sincera sobre su relación con Jean Philippe: "Yo siento que él es mi mejor panorama"

Pamela Díaz fue la más reciente invitada al programa de Martín Cárcamo "De tú a tú" en donde habló acerca de su relación con el animador de CHV Jean Philippe Cretton.

La fiera comentó que lleva casi un año con el animador de "Yo Soy" y que se divierten mucho juntos. "Lo pasó bien, me cagó de la risa es que tenemos el mismo sentido del humor, entonces cuando tu estas riéndote todo el rato, ya es bacán"

Continuó señalando "Nos reímos de nuestras estupideces, a veces él me dice '¿enserio me estai preguntando eso?'"

Sobre como se toma las relaciones hoy en día, la panelista del Me Late señaló que "Mucho más relajada, yo cuento todas mis cosas, Jean Phi sabe toda mi vida, pero en general somos muy parecidos en muchas cosas de soltar, de hablar, yo hoy en día no aguanto cosas"

Entre las cosas que no perdonaría hoy en día, nombro a las infidelidades, indicando que es algo que no volvería dejar pasar. "Es muy difícil que hoy día aguante los engaños, antes me vi obligada a perdonarlos porque estaba enamorada y no tenía otra forma y sentía que iba a cambiar, hoy día no po', no aguanto nada"

También indicó que con Jean Philippe tienen una relación en donde se divierten mucho. "Yo siento que el es mi mejor panorama muchas veces que a veces juntarme con amigos, cosas así. Pero es rico a veces tener un panorama en donde yo me pueda tomar un copete y estar hablando hasta las cinco de la mañana, cagados de la risa sentados en un balcón". Concluyó la Fiera.