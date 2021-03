Pamela Díaz y su parecido a Meghan Markle: "Nos parecemos de lejos, pero bien de lejos"

Pamela Díaz, compartió divertida fotografía en sus redes sociales donde la comparan con la actriz de Suits y Duquesa de Sussex, Meghan Markle.

La panelista del Me Late, saco risas entre sus seguidores al mostrar la graciosa foto que compara a la panelista del Me Late y su pareja, Jean Philippe Cretton con los ex miembros de la realeza británica.

La cuenta @historyintofo publicó la imagen señalando "Jean Phillipe Cruttons and Pamela Days, live the gente, shulevusion, 2019"

"Nos parecemos de lejos, pero de bien lejos (...) me sentí de la realeza", señaló la Fiera en su publicación de Instagram.

La fotografía muestra a Markle y el príncipe Harry en su entrevista con Oprah en donde hablaron acerca de la difícil exposición a la que se ven sometidos por ser parte de una de las familias más poderosas del mundo, el racismo que ha sufrido Markle, al ser una mujer de color, además del trato que han recibido por parte de la prensa, quienes han seguido a la familia incansablemente provocando crisis de angustias en Markle, motivos que los motivo a tomar su distancia de la familia real.