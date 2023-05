Cuando algunos todavía intentan comprar entradas para Luis Miguel, DG medios tenía un as bajo la manga y se roba las miradas en los últimos minutos tras un misterioso post en sus redes sociales.

Y es que la productora que ha traído a artistas como Harry Styles, Coldplay y Dua Lipa; traerá un nuevo concierto masivo tras anunciar que se viene un nuevo show en el Estadio Monumental.

"Partimos mayo con un anuncio", fue lo que publicaron, con un video en que aparece el estadio de Colo Colo bajo la lunda y también con varias imágenes abstractas como un reloj derretido, pirámides egipcias y un ojo.

Revisa el video a continuación:

Salvo por las imágenes, no hay pistas claras de quién es el artista que visitará Chile, pero los fans ya han sacado por conclusión que podría ser Roger Waters, cofundador de Pink Floyd y que hace meses se rumorea con una gira por Latinoamérica.

Aunque los fanáticos también se la jugaron pidiendo a otros artistas, como The Cure, Louis Tomlinson o hasta Taylor Swift.

Recordar que el Monumental ya tiene confirmado a Bruno Mars, quien se presenta el 6 de septiembre en Macul en un concierto que llamó la atención la semana pasada por el precio de sus entradas y que tiene todavía disponibles para Cancha General y Rapa Nui.

Además del estadounidense, DG Medios ya tiene confirmadas fechas para The 5 Seconds of Summer en junio, The Weeknd en octubre y Red Hot Chili Peppers en noviembre. Esto sin contar que en mayo viene Alicia Keys con un show que agotó hace tiempo sus tickets. Junto a ella este mes estarán Kraftwerk, y The Mars Volta, mientras que en junio estará Tom Morello con entradas disponibles en Puntoticket.com.