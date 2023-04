Si eres fan de Taylor Swift, quizás no sean horas felices para ti tras una noticia que golpeó con todo a quienes siguen a la artista estadounidense. Esto luego de que aseguraran de que Taylor no incluirá a Chile en su The Eras Tour 2023 e incluso ya es complicado que pase por Sudamérica este año.

Actualmente Taylor, quien terminó recientemente con su pareja de 6 años, realiza su gira en diferentes ciudades de Estados Unidos en un tour que se ha vuelto multitudinario con 52 presentaciones en total y con gran éxito entre sus fans estadounidenses. Pero por ahora no tiene más fechas fueras de USA y su término será en la segunda semana de agosto del presente año.

Aunque había rumores fuertes de que prontamente podía anunciar fechas en otros países, especialmente en México, Europa y hasta Sudamérica, lo cierto es que todo se habría complicado con este último según consignó La Tercera.

¿Taylor Swift no viene a Chile?

Sorpresa causó en los fans de Swift este lunes cuando Culto dio la gran noticia de que estaría prácticamente descartado que la gira de la cantante llegue a Chile, donde indican que máximo podría llegar a México y tal vez a Brasil.

Son tres los grandes motivos que dejarían en el olvido un debut de la artista en tierras chilenas, considerando que sería primera vez que llegaría a este lado del continente tras visitar en su gira anterior solo a países como Reino Unido, Irlanda, Japón, Australia y Nueva Zelanda además de Estados Unidos.

El primero es el costo del show, que ascendería a más de dos millones de dólares, algo que obligaría a las ticketeras a tener entradas sumamente costosas y harían difícil la producción del concierto.

Pero el segundo y tercer motivo son los que más toman fuerza, y es que cabe consignar que un show de la talla de Taylor en su The Eras Tour necesita un enorme espacio para toda la producción que lleva detrás, haciendo posible que en Chile solo pueda presentarse en el Estadio Nacional.

Pero el recinto de Ñuñoa lleva muchísimo tiempo cerrado por remodelaciones que se le están haciendo para los Panamericanos 2023 de Santiago; además de problemas que han traído la demora de estas reparaciones. Otros recintos como el Estadio Monumental o el Movistar Arena no cuentan con los espacios necesarios para lo que usan en el show como tres escenarios, pantallas LED gigantes y otras plataformas.

Y este motivo se cruza con la tercera razón, de que Taylor no querría extender su gira demasiado tiempo y tras su final en Estados Unidos en agosto no pensaría en tomarse muchas más fechas para ir a otros países. Lo que afecta de lleno a Chile, esto porque el Nacional se abrirá para octubre, pero justamente se utilizará para los Juegos Panamericanos que inician en ese mes y también los Parapanamericanos que terminan el 27 de noviembre.

Las fechas, salvo que el recinto de Ñuñoa se abra semanas antes de los juegos (aún no existe fecha para la reinauguración del estadio y para el futbol no se ocupará hasta el 2024), no coinciden con este deseo de la autora de Shake it off, Anti Hero y All too Well entre otros éxitos de no extender su gira.

Sin recinto para albergar el show, sumado a estas exigencias económicas, es que Taylor Swift tiene muy complicado llegar a Chile y a otros países de Sudamérica según explican en el artículo. Por ahora, habrá que esperar una versión oficial y si la artista ganadora de numerosos Grammys extenderá a otros países su gira o no. Al menos para nuestro país, sí o sí se necesitará el Estadio Nacional para ello.