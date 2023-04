Hace algunas semanas la productora DG Medios comenzó a entregar pistas sobre dos nuevos conciertos que llegarán a Chile próximamente, una de ellas es que sería en el Movistar Arena, mientras que la otra, que se realizaría en un Estadio Monumental.

La primera revelación llegó el pasado martes cuando se anunció que la banda 5S0S (Five Seconds of Summer), la banda australiana formada el año 2011 y que cuenta con cuatro álbumes de estudio publicado, llegará a Chile con su gira "The Five Seconds of Summer Show".

El próximo 27 de julio, la agrupación compuesta por Luke Hemmings, Michael Clifford, Calum Hood y Ashton Irwin llegará a territorio nacional para presentarse en el Movistar Arena.

¿Qué artistas llegarán a Chile?

El próximo anunció se encuentra cerca, según anunció DG Medios en sus redes sociales, avisando "¿Ya tienen las notificaciones activadas?, acompañada de un registro del estadio.

Tras esto rápidamente comenzaron los rumores sobre quién será la artista que llegue a Chile, entre los cuales se encuentra Taylor Swift, quien se encuentra realizando su nueva gira "Eras" por Norteamérica, por lo que es posible que se extienda a Sudamérica.

Robert Smith reveló en su cuenta de Twitter que The Cure llegaría pronto al continente, por lo que un concierto en Chile es muy posible. “Detalles de espectáculos en México y siete de los doce estados soberanos de Sudamérica antes de fin de mes”, expresó.

Bruno Mars es otro de los artistas que podría llegar a territorio nacional, ya que en febrero de este año se anunció que el cantante de "Treasure" será parte del Festival The Town en Brasil, por lo que es posible que su estadía se extienda a otros puntos de Latinoamérica.

Otra posible artista que podría llegar a Chile es la Reina del Pop, Madonna, quien según reportó Culto de la Tercera, estaría negociando para llegar al país durante el segundo semestre. Pero debido a los Juegos Panamericanos en el Estadio Nacional, la cantante de "Like a Virgin" se presentaría en el Monumental.